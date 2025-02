Ilrestodelcarlino.it - Caso Ferrerio, la Procura generale: "Perugino deve essere condannata per concorso in tentato omicidio"

Davide, laha chiesto la riqualificazione inperinvece che solo per lesioni per Anna, considerata ‘la mente’ dell’aggressione che portò al coma irreversibile il ragazzo, all’età di 22 anni. Ieri l’Appello a Catanzaro: c’è stato il rinvio all’11 marzo per le repliche. I fatti: il giovane bolognese fu pestato nell’agosto 2022 mentre era in vacanza a Crotone per un tragico scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone. Davide fu colpito dal 24enne Nicolò Passalacqua (giudicato in un processo a parte e condannato a luglio in Appello a 12 anni e otto mesi per) che lo aveva scambiato per colui che corteggiava sotto falso nome sui social la ragazza all’epoca minorenne di cui era innamorato, Martina, la figlia di Anna.