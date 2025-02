Lettera43.it - Caso Almasri, Li Gotti: «Il tribunale dei ministri indaga sugli orari del Falcon»

Leggi su Lettera43.it

L’avvocato Luigi Liha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto a che punto fosse la vicenda relativa al. Il legale, a Siena per l’iniziativa Pagine di legalità, aveva presentato un esposto da cui è partita l’indagine che punta a chiarire se ci siano stati reati di favoreggiamento e peculato. Tra gliti figurano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La posizione più delicata è quella di Nordio, a cui è contestata anche l’omissione di atti d’ufficio, reato non incluso nella denuncia iniziale.L’indagine «del»Liha spiegato: «Sul fronte giudiziario ci sono queste notizie per cui ildeista acquisendo alcune documentazioni per inquadrare la vicenda e che la materia di indagine è sui tempi dell’utilizzo del».