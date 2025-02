Ilgiorno.it - Casnate con Bernate, litiga in piazza e gli aizza il cane che lo azzanna alle gambe

con, 19 febbraio 2025 – Prima hannoto, poi uno dei due hato il suocontro l’altro, facendolo mordere. È accaduto ieri sera22 inSan Carlo Borromeo acon, dove si sono incontrati un uomo di 49 anni con il suo, e uno di 55, entrambi residenti in paese. Sembra che la discussione sia nata proprio a causa dell’animale: il ferito si è fermato per intimare all’altro di tenere a bada il suo, innescando una discussione, al culmine della quale l’animale è stato scagliato contro il cinquantacinquenne, e lo hato. L’uomo ha chiamato il 118 e i carabinieri. All’arrivo dei militari della stazione di Cermenate, c’erano entrambi gli uomini, ma nessun animale, nel frattempo fatto allontanare. Il ferito è stato trasportato al Sant’Anna in codice giallo e medicato prima di essere dimesso.