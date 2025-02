Anteprima24.it - Caserta, Giovine: “Ancora ritardi sulla ristrutturazione dell’Ex ONMI, l’amministrazione chiarisca i tempi previsti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale Raffaele, insieme al consigliere Matteo Donisi, ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti suirelativi allain Viale Beneduce. Nonostante l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da parte del Comune con la Delibera di Giunta n. 171/2023 e il successivo trasferimento del 10% dell’importo totale dei lavori con Determina Dirigenziale n. 202/2024, ad oggi la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori non risultapubblicata sulle piattaforme previste (Net4market e MEPA).“Si tratta di un progetto atteso da anni, di cuisi è fatta vanto, ma che nei fatti risultabloccato. Vogliamo sapere con esattezza quando sarà pubblicata la gara e quali sono i motivi di questo ritardo”, dichiara