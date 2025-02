Anteprima24.it - Case popolari, protesta sotto Regione Campania: “Fitti aumentati ma restiamo nel degrado”

Tempo di lettura: 2 minutiAcer,laper gli aumenti boom dei. “Una famiglia monoreddito si è vista raddoppiare il canone” afferma Gaetano Oliva, segretario di Sila Federinquilini. La manifestazione contesta la riforma dei criteri di calcolo, per il canone di locazione. Una novità in vigore dal 1 gennaio. “È contro lavoratori dipendenti e pensionati” tuona il sindacalista.Una delegazione di manifestanti è ricevuta dall’assessore Bruno Discepolo. “Abbiamo ribadito la richiesta di ritirare tutto – spiega Giovanna Lo Giudice, consigliera municipale di Soccavo Pianura -, lui si è giustificato dicendo che questi soldi devono entrare per la manutenzione delle abitazioni”. A sentire gli umori giù, le parti restano distanti. E tra gli inquilini serpeggia il malumore.