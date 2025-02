Lanazione.it - Casa fresca d’estate e calda d’inverno con un tocco: controllo della climatizzazione sempre perfetto con tado°, è un best buy

Leggi su Lanazione.it

Il dispositivo di° che ti proponiamo è progettato per ottimizzare l'uso del climatizzatore opompa di calore, trasformandoli in un sistema smart gestibile da remoto. Grazie alla connessione Wi-Fi e alla compatibilità con telecomandi a infrarossi, permette di controllare la temperatura in modo intuitivo tramite app dedicata o assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Lo trovi in sconto su Amazon a soli 59,99€ con il 47% in meno sul prezzo di listino; rappresenta un'opportunità per chi desidera migliorare il comfort domestico e ridurre i consumi energetici. Compralo al miglior prezzo Con° avrai il massimo comfort per la gestionetuaIlintelligente di° sostituisce il telecomando del climatizzatore, permettendo di gestire la temperatura da smartphone ovunque ci si trovi.