Lapresse.it - Carrara, resta schiacciato sotto la gru: muore un operaio

Alle 15.11 di oggi, è giunta una chiamata di emergenza per un incidente mortale verificatosi presso la ditta “Bedini Marmi” in Viale Galilei Galileo, nella zona industriale di. Un uomo, le cui generalità sono ancora sconosciute, sarebbe rimastouna gru durante le operazioni lavorative. Il personale sanitario del 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono anche intervenuti gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) per avviare le indagini e verificare eventuali violazioni delle normative sulla . Le autorità competenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di fare luce sulle circostanze che hanno causato l’incidente.