Liberoquotidiano.it - Caro-energia: i sussidi, il curioso caso di Duferco e i dubbi sull'Interconnector

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono bastati pochi giorni e quello che è emerso a margine del tema del-bollette è stato una sorta di vaso di Pandora. Tutto è partito con l'attacco di Confindustria, che ha usato i media per lamentarsi di come il costo dell'elettricità finisse per minare la competitività del sistema delle imprese. Una posizione comprensibile, ma che qualcuno sta cominciando a guardare con la lente d'ingrandimento. E così prima si è scoperto che gli energivori ricevono da anni, ora si comincia a mettere in discussione alcuni di questi aiuti e infine è venuto fuori che tra gli industriali che si lamentano del, dietro le quinte c'è anche chi con un alto prezzo del gas ci guadagna. Ripercorriamo le tappe di questa vicenda: da diverse settimane ormai le lamentele degli industriali, in particolare quelli che consumano molta elettricità, i cosiddetti “energivori”, trovano ampio spazio nel dibattito pubblico e c'è chi, a livello politico, inizia a pensare che sia un modo per fare pressioni a chi ha l'ingrato compito di dover mettere mano al