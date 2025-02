Caro bollette niente decreto a sostegno delle famiglie nel Cdm di oggi | mancano i soldi

Leggi su Open.online

Ilcontro ilslitta ancora., mercoledì 19 febbraio, il provvedimento che avrebbe dovuto alleviare il pesoper milioni di italiani non sarà discusso in Consiglio dei ministri, salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto. Un’ulteriore delusione per, aziende e pmi che continuano a fare i conti con i rincariutenze.Molti si aspettavano che, nel punto «vari ed eventuali» dell’ordine del giorno diffuso da Palazzo Chigi, si trovasse spazio per la discussione sulpromesso dal ministro dell’Economia eFinanze, Giancarlo Giorgetti, che nelle scorse settimane aveva annunciato misure per contrastare l’escalation dei costi energetici. Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, si era espresso a riguardo, arrivando a ipotizzare che sarebbe stato uno dei temi di discussione del cdm di