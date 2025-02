Napolitoday.it - Carnevale 2025: presentazione delle iniziative promosse dal Comune di Napoli

Leggi su Napolitoday.it

Giovedì 20 febbraio, alle ore 12.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura deldi, in Via Toledo 348, si terrà la conferenza stampa didel programma didall’Amministrazione comunale in occasione del. .