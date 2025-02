361magazine.com - Carlo Conti racconta il sui Sanremo: “I nuovi brani li ascolto a giugno!”

Le parole del direttore artisticoSul numero di Chi in edicola dal 19 febbraio,si lascia andare a un bilancio del Festival di2024. Con il suo stile diretto e pacato, il conduttore scherza: «Non chiedetemi chi sarà in gara il prossimo anno, ili ascolterò a partire da!».Tra i momenti più emozionanti,cita il coro del pubblico dell’Ariston che lo ha accolto con un affettuoso «Uno di noi,, uno di noi». «Probabilmente si sono riconosciuti nella mia normalità, che rispecchia la mia storia umana e professionale», riflette.Parlando della sua edizione, sottolinea come il Festival attuale sia figlio dell’intuizione di Pippo Baudo: «è come una partita della Nazionale: ogni commissario tecnico può cambiare schemi, fare catenaccio o giocare all’attacco, ma resta sempre calcio.