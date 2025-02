Tvzap.it - Carlo Conti, la triste scoperta in famiglia: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv., lain, classe 1961, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo e disc jockey italiano. Dall’11 al 15 febbraio 2025 è il direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo. In questi giorniha svelato una notizia moltosulla sua. ( dopo le foto)Leggi anche: Sanremo, due artisti focosi nei camerini: “Scoperto chi sono”Leggi anche: Sanremo, “classifica ribaltata”: la notizia che nessuno si aspettavaLeggi anche: Olly ambiguo sulla partecipazione all’Eurovision 2025.si nasconde dietro l’indecisione e chi potrebbe sostituirloLeggi anche: Votazioni Sanremo, Irama fa scoppiare il caso: le sue parole, la nipote malata come Bianca Balti: come staTra le protagoniste del 75° Festival di Sanremo sicuramente tutti ricorderanno Bianca Balti, la quale è salita sul palco dando una lezione di vita e ottimismo a molte persone.