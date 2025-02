Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti: “Ho una nipote che fa lo stesso percorso di Bianca Balti. Mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha trasmesso a Sanremo”

sul settimanale Chi ha voluto parlare non solo del suo Festival di2025, appena concluso, ma anche dell’importanza dei suoi ospiti co-conduttori, tra i quali ha spiccato anche, malata di tumore, tornata sul palco come ospite anche nella serata finalekermesse.“senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio. – ha affermato – Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto unaincredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini. Lo dico per certo: ho unache sta facendo loe mi haunin cuiche le ha“.Parole affettuose che giàaveva ribadito al talk a Casaper la campagna ‘La prevenzione in dieci note‘, dopo la partecipazionemo: “La presenza divaleva più di mille monologhi, di mille parole, è un esempio.