Tpi.it - Carlo Conti è già al lavoro su Sanremo 2026: “Proverò a farlo finire ancora prima, a giugno inizio l’ascolto delle canzoni”

è già alsu: “”Non è passata neanche una settimana dalla fine del Festival di2025 che, conduttore e direttore artistico anche della prossima edizione della kermesse musicale, è già alsulla prossime edizione.Intervistato da Chi, il presentatore ha chiarito che anche nella formula disarà la stessa, ovvero quella “baudiana”: “Il Festival lo vedo così da quando l’ho fatto per lavolta. Ognuno ci mette il proprio tocco, ma il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. Sì, ‘l’ha inventato lui'””.“Per me il Festival deve essere fatto così e tutti noi lo facciamo così – ha aggiunto– È come una partita della Nazionale di calcio: la partita è quella, poi negli anni ogni commissario tecnico può mettere schemi, fare catenaccio o giocare all’attacco, ma è sempre calcio.