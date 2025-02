Tg24.sky.it - Carate Brianza, giovane trovata morta in un bosco con mani e piedi legati

I carabinieri indagano sulla morte di una 26enne italo-brasiliana, Karine Cogliati, il cui corpo è stato trovato nei boschi di(Monza), con caviglie e braccia annodate a una felpa, forse utilizzata per spostare il corpo da un punto a un altro. A quanto emerso dalle prime indagini dei militari coordinati dalla Procura di Monza, sul corpo dellanon vi sarebbero segni di violenza. A chiarire le cause del decesso saranno gli esiti dell'autopsia fissata per il 20 febbraio.