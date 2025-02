Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, intervista al regista: "Sam porta avanti anche l'eredità di Black Panther"

L'di Steve Rogers, maquella del Wakanda: il nuovo Cap di Sam Wilson è il collante tra vari mondi. Ce ne parlano ilJulius Onah e il produttore Nate Moore. In sala. C'è un nuovoin città. E, oltre all'inconfondibile scudo di Steve Rogers, haaltri gadget interessanti. IlJulius Onah ha infatti proposto di fargli avere un casco in vibranio e, ce l'ha detto nella nostra, la Marvel ha accettato con gioia questa sua idea. Non è il solo asset di questo materiale che Sam Wilson (Anthony Mackie) sfoggia inNew**. Possiamo infatti finalmente vedere le ali in vibranio, arrivate direttamente dal Wakanda. Il produttore Nate Moore ne è fiero: "Se vi ricordate, in Falcon: The Winter Soldier in realtà è Bucky .