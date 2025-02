Ilrestodelcarlino.it - Caprette e Reggia di Rivalta, via alle gare

Nell’ambito del progetto sul “Ducato Estense”, il Comune di Reggio vara due bandi per assegnare i servizi di ristoro e caffetteria al parco dellee nel parco delladi(dove una precedente procedura è andata deserta). Qui, in dettaglio, si concluderanno entro la primavera i lavori di realizzazione di un padiglione da adibire a servizio di caffetteria e bistrot. La struttura si estenderà su 120 metri quadrati coperti, a cui si aggiungono circa mille metri quadrati en plein air, collocati nella zona centrale della vasta area verde. Il Parco delle, invece, è già dotato di un manufatto formato da una parte chiusa di circa 50 metri quadrati, dotata di bagno accessibile a persone con disabilità e una zona deposito. L’area verde su cui sorge, limitrofa al torrente Crostolo, si innesta alla cosiddetta “passeggiata settecentesca” in un punto adiacente al ponte di San Pellegrino.