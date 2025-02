.com - Caponetti pubblica il singolo STNV, presto un album e un tour

è il nuovodi, una canzone d’amore post classica con una melodia aperta che si interseca in un testo malinconicoè il nuovodi, una canzone d’amore post classica con una melodia aperta che si interseca in un testo malinconico. Il giorno di San Valentino è stato scelto come data perre un brano che celebra i momenti di difficoltà come propulsori per nuovi spazi di creatività e luce dopo delle fasi complicate della vita.La produzione e la scrittura portano totalmente la sua firma come quella dell‘che vedrà la luce in primavera, dal titolo Millennium, già anticipato anche dai precedenti brani Vitamine, Un titolo migliore e Truman. Registrazioni in casa si alternano ad altre in studio per creare un equilibrio tra intimità onirica e solidità di suono.