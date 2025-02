Anteprima24.it - Capaccio Paestum: consiglieri domani dal notaio per lo scioglimento

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato fissato per il pomeriggio dil’appuntamento davanti alnel corso del quale 15che siedono tra i banchi della maggioranza arassegneranno le dimissioni decretando così lodel consiglio comunale di. La decisione dopo la mancata dimissione, per l’autentica alla firma, di Franco Alfieri, il sindaco agli arresti domiciliari da quattro mesi e mezzo dopo l’inchiesta che lo accusa di aver pilotato alcuni appalti pubblici a favore anche di un’impresa di famiglia. Lodel consiglio comunale prevede subito dopo la nomina di un commissario prefettizio e la possibilità di andare a nuove elezioni già a partire dalla prossima primavera. Sulla questione delle mancate dimissioni per l’omessa firma è intervenuto con un’interrogazione parlamentare il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone ribadendo che “le dimissioni sono necessarie e urgenze, poiché la Provincia di Salerno è un Ente rappresentativo di una popolazione di oltre 1 milione di abitanti ed il Comune diè uno dei più importanti Comuni del territorio salernitano”.