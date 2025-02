Iltempo.it - Caos tessere in Più Europa. Caro Magi ma quanti Mariniello hai?

Leggi su Iltempo.it

Dopo l'autentico terremoto provocato dall'inchiesta de Il Tempo sul tesseramento anomalo di +, nel partito si è aperta una fase di confronto interno sempre più teso. Da parte dei vertici, la consegna del silenzio: dell'improvviso boom degli iscritti in Campania non deve, forse non può parlarne nessuno. Dalle prediche sul liberalismo europeo alla pratica dell'omertà il passo è breve. A dieci giorni dalla rielezione di Riccardocome segretario nazionale, diversi gruppi di iscritti attivi a Roma e nel Lazio, sarebbero in procinto di presentare ricorso per annullare il congresso, che ha visto la presenza di 61 delegati provenienti dai comuni di Afragola e Giuliano, in provincia di Napoli, dove Rosarioavrebbe «sottoscritto oltre 600 nuovenei giorni tra Natale e Capodanno, proprio in concomitanza del messaggio che Riccardoha postato sui suoi canali social, invitando le persone ad iscriversi a Più».