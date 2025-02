Ilrestodelcarlino.it - Caos dopo la retrocessione. Quattro ultras condannati

Sono statia 8 mesi di reclusione ciascuno iultrà dell’Ascoli finiti nei guaiAscoli-Pisa del 10 maggio scorso quando hanno preso parte agli incidenti scatenatiladella squadra bianconera in serie C. Si tratta di un 29enne, un 35enne, un 21enne e un 22enne, tutti residenti in Ascoli, difesi dagli avvocati Gramenzi, Morganti, Franchi e De Vecchis. Uno di loro aveva chiesto di patteggiare la pena e ha ottenuto il parere favorevole della Procura. Gli altri tre hanno invece optato per un processo con rito abbreviato che garantisce uno sconto di pena di un terzo. Ierano accusati, in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e violazione della legge 401/89 sulla violenza negli eventi sportivi. Due di loro affrontano anche l’aggravante di aver violato precedenti provvedimenti Daspo, motivo per cui il questore Giuseppe Simonelli ha emesso nei loro confronti un nuovo Daspo di 8 anni ciascuno.