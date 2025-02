Arezzonotizie.it - Cantieri lumaca: ci vogliono anni per concludere un'opera pubblica. Cosa succede ad Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

Per mettere in funzione il ponte Leonardo, l'viaria che attraversa l'A1 e l'Arno, ci sono voluti 15: dal 1999 al 2014. E chissà, forse ne sarebbe trascorso pure qualcuno in più se l'infrastruttura fosse sorta altrove e non in prossimità delle sedi valdarnesi di Prada spa, gigante della.