Cani killer o padroni incapaci? Ho la mia idea sulla storia che ha sconvolto tutti

La vicenda della piccola Giulia mi ha colpito profondamente. La sua scomparsa è una tragedia che lascia dolore e domande senza risposta, ma c’è un dettaglio che non riesco a mandare giù: la fretta con cui si è puntato il dito contro un cane. Un pitbull, per essere precisi. Perché quando c’è di mezzo una razza considerata “pericolosa”, la colpa è sempre sua, senza bisogno di prove.Eppure, la verità è sotto gli occhi di: la colpa non è mai del cane, ma di chi lo possiede. Un animale non è un’arma né un giocattolo. È un essere vivente che va educato, gestito e rispettato. Se un proprietario non è in grado di farlo, il problema è lui, non il cane. Nel caso specifico, il pitbull non aveva nemmeno il microchip. Perché? Perché le leggi ci sono, ma nessuno le applica.Esistono regolamenti ben precisi per chi possiede razze considerate a rischio.