Campus EUR, un ex bandiera è il nuovo allenatore della prima squadra

Non ha perso tempo ilEUR, che dopo le dimissioni di mister Di Rocco per motivi personali ha subito annunciato il sostituto. Il prescelto è Filippo Mazzesi, ex giocatore di peso dele che avrà il compito di condurre in porto la salvezza, a sette punti di vantaggio.