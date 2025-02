Sport.quotidiano.net - Campionati nazionali universitari, brillano le donne. Alma Mater, il volley parte con il piede giusto

Una stagione importante per il Cus Bologna anche perché all’inizio di luglio ci sarà l’edizione degli Eusa, ieuropeidi basket, con le ragazze di Jordan Losi che cercheranno di bissare il titolo (il primo) conquistato un anno fa, mentre il gruppo di Matteo Lolli – del quale nelle ultime stagioni ha fattoGherardo Sabatini – tenterà di migliorare la quarta piazza del 2024. Prima, però, ci saranno iad Ancona. E si parla già di qualificazioni. La pallavolo, campione d’Europa ha vinto 3-0 a Cagliari. E tornerà in campo il 18 marzo con Tor Vergata. I ragazzi dei canestri, guidati da olli, sono già qualificati per la fase conclusiva, mentre per il rugby si attendono comunicazioni. La fase finale dei Cnu è prevista dal 24 maggio al primo giugno.