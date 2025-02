Lanazione.it - Campi, Shakespeare incontra Pasolini a teatro nell'Otello

Firenze, 19 febbraio 2025 – Sarà Giuseppe Cederna a vestire i panni di Iago in “”, una delle tragedie più intense di William, portata in scena con una rilettura moderna a cura di Francesco Niccolini ed Emanuele Gamba: appuntamento venerdì 21 febbraio ore 21 sul palco deldante Carlo Monni, per una versione asciutta e coraggiosa che si ispira al cortometraggio "Che cosa sono le nuvole?" di Pier Paolo. Lo spettacolo, prodotto da Arca Azzurra con il sostegno di Mic, Regione Toscana e Comune di San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, vedrà in scena un cast di grande talento composto da Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini ed Elisa Proietti. Le musiche originali accompagnano la tensione drammatica della vicenda, mentre scene e costumi ricreano un’atmosfera essenziale e densa di significato.