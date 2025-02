Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Piero De Luca (PD), utilizzare anche fondi Pnrr per gli interventi pubblici

Leggi su Puntomagazine.it

Protezione civile e risorse per la sicurezza del territorio: audizione in Commissione Politiche Ue per il sostegno al Commissario deiConsiderata la delicata situazione dei, ho invitato il Capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, in audizione davanti alla commissione Politiche Ue, a verificare la possibilità che, in occasione della prossima revisione annunciata dal Ministro Foti, siano destinate ulteriori risorse a valere sulper sostenere il lavoro del Commissario e degli amministratori sulla sicurezza del territorio. Ia disposizione del Commissario fino al 2029, poco meno di 500 milioni di euro, che peraltro gravano per quasi la metà sulle risorse FSC della Campania, non sono assolutamente sufficienti per tutte le opere di adeguamento sismico, nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali e per la prevenzione del rischio nelle varie infrastrutture pubbliche.