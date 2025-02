Campi Flegrei l’allerta della Protezione civile | Cosa fare con una scossa magnitudo 5? Conteremo i morti funziona così

Leggi su Open.online

Le ultime settimane nella zona deisono passate uno sciame sismico dopo l’altro. Lunedì 17 febbraio unaha raggiunto3.9, avvicinandosi pericolosamente a quella che il capoFabio Ciciliano ha individuato come soglia di allarme: «Con unadi5? Cadranno palazzi e», ha detto durante un incontro serale organizzato a Monterusciello, frazione di Pozzuoli. Al momento però, ha rassicurato lo stesso Ciciliano, non ci sarebbe nessun elemento «che fa presupporre un passaggio da allerta gialla ad arancione». E non risulterebbe imminente nemmeno «un’eruzione del Vesuvio».Ciciliano: «Sarà sempre, se non volete le scosse andate a vivere altrove»La situazione, pur registrando un aumento delle scosse di cui «alcune forti», rimane comunque sotto controllo.