Lapresse.it - Campi Flegrei, Ciciliano: “Con scossa 5.0 cadono i palazzi e contiamo i morti”

È polemica per le parole pronunciate nella serata di ieri dal capo del Dipartimento di Protezione civile Fabio, nel corso dell’incontro con la cittadinanza tenuto a Pozzuoli (Napoli) per fare il punto sullo sciame sismico in corso da giorni nell’area dei. “In caso didi quinto grado cosa si fa?, funziona così”, ha affermatorispondendo alla domanda di una cittadina sui piani di evacuazione e le vie di fuga. Un incontro lungo, oltre due ore di dibattito, nel corso del quale le istituzioni presenti hanno cercato di dare risposte ai cittadini spaventati dalle continue scosse. Diversi i momenti di tensione, con alcuni cittadini che hanno espresso timori circa un possibile peggioramento della situazione. Parole “pericolose e gravi”, commenta oggi Rosario Andreozzi, consigliere di Sinistra Italiana in Consiglio comunale e metropolitano di Napoli.