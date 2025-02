Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): Cambiare passo, Così non va. Musumeci dov’è?

Antonio(M5S) chiede maggiore impegno delle Istituzioni per garantire sicurezza e chiarezza alla popolazione dei: ‘Serve un cambio dinon vaPozzuoli, 19 feb. – “Ieri ho partecipato all’incontro delle Istituzioni con la popolazione deie c’era una tensione assolutamente legittima. I cittadini sono giustamente preoccupati, la paura è palpabile e le Istituzioni devono rispondere con chiarezza per mantenere la propria credibilità. Purtroppo nella conferenza di ieri sono arrivate pochissime risposte sufficienti e alcune frasi davvero troppo scomposte. Mi chiedo: dove era il ministro? In un momentocomplesso, la popolazione deimeritava la sua presenza o almeno quella di un rappresentante del Governo. È evidente sia arrivato il momento di un cambio di, non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo.