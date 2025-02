Veronasera.it - Camion frigo si ribalta in curva sulla Transpolesana: due feriti e strada chiusa

Leggi su Veronasera.it

Incidente innella notte tra martedì e mercoledì, bloccando il traffico. Poco prima delle ore 3, sul curvone che dallastale 434 conduce in tangenziale sud, in direzione di Borgo Roma, un autocarro è uscito diper poirsi in carreggiata. La cabina del