Juventusnews24.com - Cambiaso recuperato e subito in campo? Il piano di Thiago Motta per Psv Juve: a cosa pensa il tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? Ildiper Psv: ailper il ritorno del playoff di ChampionsLantus è riuscita a recuperare in extremis Andreache, dopo aver saltato anche l’ultima sfida di campionato contro l’Inter, è stato convocato per il ritorno del playoff di Champions League con il Psv.Come annunciato dain conferenza il giocatore è pronto e per questo è stato arruolato. Tuttavia non partirà dall’inizio: sulle due corsie ci saranno infatti Weah a destra e Kelly a sinistra.Leggi suntusnews24.com