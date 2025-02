Juventusnews24.com - Cambiaso a Prime Video: «Sono un giocatore della Juve ed è quello che mi rende più orgoglioso. Su Thiago Motta e la Champions League…»

di RedazionentusNews24Andreaha parlato così ai microfoni diprima di PSV: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconeroAndreaè stato intervistato dae prima del fischio d’inizio di PSV, match per il ritorno dei playoff diLeague, è stato mandato in onda un estratto delle sue parole con Marchisio.PAROLE – «uned èche mi, di far parte di questa società.mi chiede molte cose in campo, è una persona molto carismatica e innovativa che ha molta voglia di fare. In questo momento siamo molto concentrati suche dobbiamo fare e forse ci manca quel pizzico di follia che abbiamo avuto a Lipsia. Arrivare dalla Serie D e giocare in? Non puoi fare altro che goderti la partita»Leggi suntusnews24.