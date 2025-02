Dayitalianews.com - Caltagirone, aveva in casa un’arma artigianale senza alcun permesso: arrestato

Gli agenti della Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un cittadino straniero residente in città, sospettando che potesse detenere. In effetti all’interno dell’abitazione, nascosta all’interno di un mobiletto i poliziotti hanno rinvenuto la camera di cartuccia e la canna dida fuocoidonea allo sparo. La canna esalava odore di polvere da sparo bruciata. Inoltre, hanno rinvenuto un flacone di plastica trasparente contenente pallini di piombo, funzionali a ricaricare cartucce calibro 12, proprio come la cartuccia ritrovata all’interno della camera di cartuccia. Continuando la perquisizione gli agenti hanno trovato sopra un armadio la seconda parte dell’arma ovvero l’otturatore ed il percussore.