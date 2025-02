Calciomercato torna di moda Yuri Alberto | l’agente è in Europa

Leggi su Ilnerazzurro.it

La rivoluzione e la rigenerazione della rosa nerazzurra è entrata in atto. Nessun colpo rumoroso o scenico, Oaktree dà il suo benestare solamente a profili a basso prezzo, a lungo termine e di rosee prospettive. Petar Sucic e Henrikas Adomavicius sono solo l’ultima dimostrazione di un processo ben più ampio e già ben avviato.Ma l’Inter non vuole fermarsi qui, e vuole andare ad effettuare operazioni in fotocopia a quelle sopra riportate anche per quanto riguarda il reparto offensivo, sicuramente quello maggiormente bisognoso di un restauro.L’Inter su: ecco chi èOaktree riflette su un big: sarà addio in estate?Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in uscita, decisione presa mesi fa. Mehdi Taremi è in fase di valutazione e dunque un suo addio non è da escludere. In avanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram cercano così nuovi innesti per completare il reparto.