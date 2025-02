Sololaroma.it - Calciomercato Roma, dall’Olanda al Belgio: El Ouadhi e Jashari per l’estate

Vigilia di Europa League per la, una giornata quella di domani che sarà cruciale per il proseguo della stagione. Un martedì di Champions disastroso delle italiane rende quasi impossibile avere un posto europeo in più, cosa che incede sulla rimonta in campionato dei giallorossi, pronti dunque ad una “finale” all’Olimpico contro il Porto che spalancherebbe le strade verso gli ottavi di finale. Dietro le quinte invece, nonostante da un paio di settimane non sia più periodo, ilrimane un tema, per un club che avrà tanto lavoro da fare.Il nuovo allenatore inciderà, ma nel frattempo gli stessi Friedkin hanno celebrato gli acquisti invernali, ponendo l’accento sull’impegno che la società sta mettendo per rinforzare squadra e club. Se a gennaio il focus è stato sull’Olanda, con Rensch e Salah-Eddine arrivati nella capitale, perocchi sul, da tempo un paese che offre talenti nascosti a prezzi contenuti e stipendi abbordabili.