Calciomercato Napoli scambio pazzesco

Osimhen in cambio di.Mentre Antonio Conte con la sua squadra sta lavorando sodo per regalare alla città la gioia di un altro scudetto, la dirigenza delè già a lavoro per impostare la prossima stagione. Anche perché c’è una situazione di, che spesso viene dimenticata, che ben presto esploderà nelle mani del diesse Manna. Stiamo parlando di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, mattatore e protagonista dell’ultimo scudetto, si trova al Galatasaray ma rientrerà alla base in estate. Impossibile pensare ad una permanenza visto il rapporto irrimediabilmente incrinati tra le parti. E quindi, andrà piazzato. Piace a tantissimi club, ma costa tanto e De Laurentiis non è disposto a rinunciare ai 75 milioni con cui è prezzata la clausola risolutiva del contratto di Osimhen.