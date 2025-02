Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, non solo Garnacho e Adeyemi: gli obiettivi per il post Kvaratskhelia

Ilavrà una priorità assoluta non appena si aprirà ilestivo. Manna, infatti, è chiamato a trovare l’erede di Kavaratskhelia, compito non assolto nel mese di gennaio. La partenza del georgiano ha indebolito il reparto offensivo azzurro e Conte vorrà certamente un pezzo da novanta, a giugno, per sostituirlo. Il nome in pole rimane quello di, per il quale verrà fatto un nuovo tentativo. Stando a TBR Football, il Manchester United potrebbe offrire l’argentino più il cartellino di Hojlund per arrivare a Osimhen, che farà rientro dal prestito al Galatasaray. Resta viva, inoltre, la pista che porta ad, talento del Borussia Dortmund., da Zhegrova a Yeremay: i nomi seguiti da MannaGlididelsono diversi, e Manna dovrà scegliere attentamente i profili ai quali dare l’assalto.