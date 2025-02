Internews24.com - Calciomercato Inter, si osserva un centrocampista portoghese! Tutti i dettagli

di Redazione, siunsulla possibile situazioneL’edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce alcuni aggiornamenti importanti per il- «Non solo Sucic. L’tiene sotto controllo un altro giovane, Gustavo Sà, 20enne, del Famatiçao. Uno 007 nerazzurro era presente al match con il Vitoria Guimaraes dell’8 febbraio, terminato 0-0. Nel 2-0 in casa del Gil Vincente, di lunedì sera, Sà ha fatto un assist. Avendo aggiunto Sucic, è difficile ora immaginare un nuovo innesto di prospettiva in mezzo al campo. Tanto più che in cima alle preferenze c’è sempre Ricci del Toro. In caso di qualche uscita, però, potrebbe esserci spazio. Intanto, dal Brasile si parla di Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, 24 anni: è stato offerto ai nerazzurri, 31 gol nella scorsa stagione e 3 in quella appena iniziata.