Calciomercato Inter 4 calciatori con le valigie in mano? Occhio a quella clausola sul contratto!

di Redazione, 4con leinsul! I possibili movimenti in uscitaIl Giorno ha fatto il punto sui possibili movimenti in uscita delper la prossima stagione. Sono quattro i nomi fatti per inerazzurri con la valigia inin estate: si tratta di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitraryan.– «Sia Arnautovic che Correa andranno a scadenza a fine stagione, mentre per Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan c’è unad’uscita daled è possibile che venga esercitata. L’ingaggio di Sucic (21 anni) in vista del Mondiale per club, con un investimento di 14 milioni più bonus, dimostra che Oaktree vuole puntare su profili giovani e di talento.