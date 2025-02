Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, scelta fatta su Lookman per l’estate: la decisione sull’addio

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di Ademola, attaccante nigeriano dell’sul suo futuro in nerazzurro per la prossima stagione Sono ore calde in casadopo il caso scoppiato tra Gian Piero Gasperini ed Ademolaa seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro del nigeriano attraverso i propri .