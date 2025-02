.com - Calcio Serie D / Vigor, torna dopo 40 anni a Senigallia il match col Teramo

Le due società non si affrontano al Bianchelli dalla C2 1984-85: 300 biglietti per gli ospiti, intanto Christian Romagnoli traccia un bilancio di Cuore– 19 Febbraio 2025 – Si avvicina la 25° giornata inD con la rilanciatache – reduce da due vittorie consecutive – affronta al Bianchelli ilin lotta per il secondo posto domenica 23 febbraio, come sempre alle ore 15 e non alle 14.30 come sugli altri campi.E’ il ritorno adi una classica,la vittoria all’andata delin casa: ilmanca al Bianchelli infatti dalla stagione 1984-85, l’ultima diC2 per la, che nei suoi quattroconsecutivi in C2, tra il 1981 e il 1985, affrontò sempre la squadra abruzzese, essendo costantemente nello stesso girone.Da allora più nulla, per una sfida che per la prima volta si giocò in campionato addirittura nel 1930.