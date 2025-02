Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia esonera Zauli. Al suo posto Vincenzo Cangelosi

Leggi su Perugiatoday.it

E' arrivata anche l'ufficialità: Lambertonon è più l'allenatore del. Poco fa è scattato l'esonero del tecnico romano, che dunque in panchina a Chiavari non ci sarà.E' stato nominato il suo successore, ovvero, conosciuto come storico vice di Zeman e che di.