Calcio Ranieri | Quello di domani è un signor arbitro

Roma, 19 feb. (askanews) – Giornata di vigilia in casa Roma. I giallorossi preparano la sfida contro il Porto, in programma, giovedì 20 febbraio, alle ore 18.45 all’Olimpico. Dopo gli episodi dell’andata attenzione sull’del match: “L’che ci sarà – il francese Francois Letexier ndr – è un enfant prodige – dicein conferenza stampa – mi ha arbitrato quando ero in Ligue 1 due partite. È un, bravissimo. Con tutte le partite in Uefa non ho mai detto nulla sugli arbitri, mi vanno sempre benissimo. Sull’altra domanda:che mi interessa è vedere i ragazzi che si divertono e giocano tra di loro. Penso che anche i tifosi siano felici di questo”. Le italiane eliminate le fanno alzare ancor di più l’attenzione: “Io ho sempre l’asticella alzata. Ilè uno sport bellissimo, in cui non c’è nulla di scritto.