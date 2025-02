.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 20^ giornata dei gironi B e C

Successi convincenti per Castelfrettese, Ostra, Olimpia Marzocca e Montemarciano, Borghetto quinto da solo. Exploit Pietralacroce contro la Real Cameranese VALLESINA, 19 febbraio– Tanti gol hanno caratterizzato la 20^del campionato didi. Nel girone B, infatti, le battistrada Castelfrettese e Ostraproseguono la loro fuga verso gli obiettivi stagionali travolgendo gli avversari. I “Frogs” fanno 5 gol al San Biagio senza subirne, i gialloblù vincono per 4-1 sulla Castelleonese: restano 5 i punti di distacco tra lae la secondaclasse.Continuano a vincere anche Olimpia Marzocca (3-0 alla Sampaolese) e Montemarciano (2-0 al Castelbellino), consolidando il terzo posto in classifica che, al momento, le farebbe sfidare tra loro ai play-off.