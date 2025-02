Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile: stage a Tirrenia con le Azzurre under 15. Anche l’Accademia al torneo di Viareggio. Federica Faggioli in nazionale

Il settore femminile spallino festeggia per la convocazione di(nella foto Spal) initaliana15, in occasione di unoche si svolgerà a, dal 24 al 28 febbraio. Nel corso dell’appuntamento, le Azzurrine effettueranno un test match contro la16 femminile di San Marino, un’ulteriore occasione di crescita e sviluppo per tutte le partecipanti. Intanto, arriva un’altra bella notizia dal settore femminile biancazzurro:Spal infatti parteciperà alla sesta edizione dellaWomen’s Cup, prestigiosoin programma dal 17 al 21 marzo. Sarà mister Orrù a guidare il gruppo dell’19 biancazzurra, capitanata da Valentina Pini. Le sei squadre partecipanti sono Juventus, Milan, Livorno, Accademia Spal, Rappresentativa Lnd di serie C e la statunitense Westchester United.