Caironi | La mostra Bracco esalta 20 eccellenze femminili | onorata di farne parte

“Unadi fotografie che ritraggono 20 donne. Sonodi fardi questa selezione. Sono tantissime le donne in Italia e nel mondo, che spesso non vengono valorizzate e consultate per le loro capacità. Questadarà effettivamente valore e visibilità a 20 delle nostre”.Sono le parole di Martina, atleta paralimpica e Legacy specialist in Milano Cortina 2026, intervistata dall’Adnkronos alla presentazione in anteprima delladi Fondazione“Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100esperte” che gode del patrocinio del Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026.L’esposizione sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo, in Corso Vittorio Emanuele a Milano e si colloca nell’ambito del progetto ‘100 donne contro gli stereotipi’ (“#100esperte”), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione Gi.