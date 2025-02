Juventusnews24.com - Cagliari Juve, un titolare rossoblù tiene in ansia Nicola: il tecnico ha comunque una speranza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’allenatore deiha un dubbio per domenica sera: la volontà è quella di recuperare il giocatore. Le ultimissimeDomenica sera andrà di scenaalle 20:45. In vista di questa partita molto importante per le ambizioni Champions dei bianconeri e per le speranze salvezza dei, gravita un dubbio.Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono ancora dei dubbi sulle condizioni di Gianluca Gaetano. L’attaccante si è allenato a parte nella seduta di ieri, maspera di recuperalo per la partita.Leggi suntusnews24.com