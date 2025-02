Ilgiorno.it - Bussero, rischio alluvione. Consorzio Est Ticino Villoresi nominato “ente attuatore”

La designazione come "" del progetto della maxi vasca di laminazione del torrMolgora a, già finanziata per 36 milioni e mezzo di euro. E una convenzione triennale con la Regione Lombardia, per attività sul reticolo idrico e sulla rete idraulica finalizzate, comunque, alla salvaguardia degli abitati e alla mitigazione delidrogeologico:Estancora una volta in prima linea per la difesa del suolo. Gli ultimi aggiornamenti in queste settimane. Uno era atteso: ilè stato infatti individuato, da Regione Lombardia, qualedel progetto di realizzazione della vasca di laminazione delle piene del torrMolgora sul territorio di, Gorgonzola e Pessano con Bornago. L’iter è per ora fermo allo studio di fattibilità.