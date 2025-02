Bus gratis a Bologna per chi accompagna i bimbi a scuola | come funziona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 febbraio 2025 – Il primo marzo si avvicina e con lui anche l’entrata in vigore della nuova riforma tariffaria per il trasporto pubblico a. Dall’inizio del mese prossimo infatti cambieranno i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti Tper. Una novità però riguarda chibambini e bambine residenti nel Comune e che frequentano materne ed elementari. Glitori potranno viaggiare gratuitamente nel limite massimo di due persone designate per ciascun bambino. Ecco tutti i dettagli. Cosa deve portare con sé l’tore del bambino Quando e dove potrà viaggiare gratuitamente l’tore Fino a quando sarà attiva l’iniziativa Chi potrà viaggiare gratuitamente o con delle agevolazioni Cosa deve portare con sé l’tore del bambino Per usufruire di questa agevolazione l’tore dovrà avere con sé: apposita autocertificazione che sarà disponibile sul sito www.